«Лион» — «Вест Хэм»: Боуэн забил третий мяч в ворота хозяев

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». На данный момент идёт вторая половина встречи. Текущий счёт — 0:3.

На 48-й минуте игры нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн забил третий мяч в ворота хозяев. На 42-й минуте матча полузащитник гостей Деклан Райс смог поразить ворота голкипера «Лиона» Юлиана Поллерсбека, увеличив преимущество своей команды в счёте до двух мячей. Ранее забитым мячом после подачи углового отметился защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон на 38-й минуте встречи.

В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.