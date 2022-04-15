Изидор двумя словами описал Александра Головина, с которым играл в «Монако»

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор, перешедший зимой из «Монако», поделился мнением о российском хавбеке монегасков Александре Головине.
«Мы пришли в одной время – лето 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последний сезон мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе. Я иногда после голов кричал «Бензема». Головин так и стал меня называть «Бензема». Как зовут в команде? Голо. Он скромный парень и необычайный игрок. Один из лучших на тренировках», — сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, за «Локомотив» Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из «Монако».
Полное интервью с нападающим читайте скоро на нашем сайте.
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