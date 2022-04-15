Стали известны номинанты на лучшего игрока недели в ЛЕ

Стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала. Примечательно, что все игроки выбраны из команд-победителей ответных матчей.
Защитник «Глазго Рейнджерс» Джеймс Тавернье сделал дубль в игре с «Брагой», его команда одержала верх 3:1.
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Крэйг Доусон забил победный гол в матче с «Лионом», в котором лондонцы разгромили французскую команду 3:0.
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич поучаствовал во всех голах своей команды в матче с «Барселоной». Он сделал дубль и отдал голевую передачу.
Хавбек «Ред Булл Лейпциг» Кристофер Нкунку забил два гола в матче с «Аталантой». Итоговый результат — 2:0 в пользу немецкого коллектива.
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