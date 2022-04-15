Дубль Костича, два пенальти и удаление — в видеообзоре матча «Барселона» — «Айнтрахт»

14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Айнтрахт». Гости одержали победу – 3:2.
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Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте полузащитник немецкой команды Филип Костич реализовал пенальти в ворота хозяев. На 37-й минуте преимущество «Айнтрахта» удвоил нападающий Рафаэль Борре. На 67-й минуте Костич оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс. Через 10 минут пенальти в ворота «Айнтрахта» реализовал форвард «Барсы» Мемфис Депай.
В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».
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