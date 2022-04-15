Расследование смерти Марадоны окончено. 8 человек могут получить срок от 5 до 25 лет

Расследование смерти легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны окончено. Правоохранительные органы выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве восьми людям, которые предстанут перед судом, информирует La Gazzetta dello Sport.
Согласно сведениям источника, обвинения выдвинуты лечащему врачу Марадоны, психиатру, который работал с Диего, а также шести другим медицинским работникам. Всем им грозит срок от 5 до 25 лет тюремного заключения. Полиция считает, что медики действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к летальному исходу. При должном врачебном вмешательстве этого можно было бы избежать.
Отмечается, что дата суда над восьмью виновниками смерти Диего Марадоны ещё не назначена.
Напомним, Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
Один из лучших голов в карьере Марадоны:
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