Хави – о матче с «Айнтрахтом»: ожидал, что на «Камп Ноу» будет 70-80 тыс. фанатов «Барсы»

«Барселона» уступила «Айнтрахту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 со счётом 2:3 и вылетела из турнира. Однако после матча представители испанского клуба стали сетовать на большое количество немецких фанатов на трибунах «Камп Ноу», информирует Goal.

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал: «Я ожидал, что на стадионе будет 70 или 80 тыс. болельщиков «Барселоны», но это было не так. Клуб проверяет, что произошло».

Защитник сине-гранатовых Рональд Араухо также высказался по этому поводу: «Я удивлен, что на стадионе было так много немецких болельщиков. Клубу придется обратить на это внимание».

Напомним, вчера в Сети появилось видео большого количества немецких фанатов в Барселоне.

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