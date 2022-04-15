Изидор: Головину нравится на правах MVP тренировки определять, кто был самым нулевым

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о периоде карьеры в «Монако» и полузащитнике французского клуба Александре Головине.
«Футболисты «Монако» даже создали свои трофеи. Два небольшие кубка на подставке. Самому сильному футболисту на тренировке и самому нулевому. Головин так хорош на занятиях, что часто выигрывает трофей лучшему игроку. Головину очень нравится, что именно он на правах MVP тренировки определяет, кто был самым нулевым», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, за «Локомотив» Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из «Монако».
- 15 апреля 2022
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