Каттани: «Зенит» идёт за очередным чемпионством в РПЛ? А что это за команда?

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не знает команду под названием «Зенит». Напомним, итальянский специалист занял должность в структуре красно-белых в декабре 2021 года. До этого он возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен».

«Зенит» идёт за очередным чемпионством в России? А что это за команда? Я её не знаю», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).