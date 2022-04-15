Каттани: «Зенит» идёт за очередным чемпионством в РПЛ? А что это за команда?
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не знает команду под названием «Зенит». Напомним, итальянский специалист занял должность в структуре красно-белых в декабре 2021 года. До этого он возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен».
«Зенит» идёт за очередным чемпионством в России? А что это за команда? Я её не знаю», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».
Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).
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