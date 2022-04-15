Баженов: все вокруг серьёзные и обидчивые. Каттани прекрасно знает, что «Зенит» за команда

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».



«Видимо, кто-то не понимает, что это был юмор и самоирония. Все прекрасно знают, а особенно Каттани, что за команда «Зенит». Мне скучно и грустно за тех людей, которые приняли эти слова за чистую монету. Все понимают, что есть такая команда «Зенит», которая на данный момент является флагманом нашего футбола. Слишком все вокруг серьёзные и обидчивые. Давайте как-то попроще всё воспринимать и чувство юмора в себе развивать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).