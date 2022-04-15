ЭСК: судья правильно не засчитал гол «Арсенала» в ворота «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по матчу 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал» (3:0).
«Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с незасчитанным голом в ворота «Спартака» на 25-й минуте матча.
Решение комиссии: судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Спартак» (Москва) на 25-й минуте матча.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока команды «Арсенал» Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды «Спартак» (Москва) Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка. Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забивает гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлёк преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак» (Москва)», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
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