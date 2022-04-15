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Чернов: у «Спартака» не так много шансов в РПЛ, но в Кубке не всё потеряно

Чернов: у «Спартака» не так много шансов в РПЛ, но в Кубке не всё потеряно
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

«Игра с ЦСКА в Кубке России — решающая игра для «Спартака» в сезоне? Можно сказать, что для нас каждая игра — решающая. Мы хотим в чемпионате сделать как можно больше побед за оставшуюся часть. Понятно, что ЦСКА, Кубок — всегда дополнительный подогрев со стороны болельщиков и репортёров. Сделаем всё возможное. Думаю, все ребята хотят выиграть Кубок.

Если в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху, то в Кубке России не всё потеряно. В Кубке нужно настраиваться серьёзно на каждый отдельный матч», — рассказал Чернов в видео, опубликованном на канале «Спартака» в Youtube.

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