Агент Педро Роши отреагировал на новость о возможном выкупе игрока у «Спартака» «Атлетико»

Хэмилтон Бернард, агент полузащитника «Спартака» Педро Роши, отреагировал на новость о возможном выкупе игрока у «Спартака» бразильским «Атлетико Паранаэнсе».
«Действительно ли «Атлетико» предложил два миллиона евро за Педро Рошу? Нет, пока ничего не решено», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Недавно «Атлетико Паранаэнсе» стал обладателем Южноамериканского кубка — 2021. Напомним, в составе бразильского клуба выступает нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Этот трофей стал вторым для «Атлетико Паранаэнсе». Ранее клуб выигрывал этот турнир в 2018 году.
Роша перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» из московского «Спартака» на правах аренды в августе этого года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Бразилии и забил три гола.
- 15 апреля 2022
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