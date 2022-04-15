Вдова Льва Яшина лично поздравила Антона Шунина с сотым «сухим» матчем в карьере

Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, поздравила голкипера бело-голубых Антона Шунина с сотым «сухим» матчем в карьере. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

Церемония состоялась перед игрой 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат», которая проходит на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина».

Благодаря этому достижению Шунин вошёл в клуб Льва Яшина, в котором числятся вратари, проведшие не менее 100 игр «на ноль». Из действующих голкиперов в клуб входят вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и вратарь «Уфы» Александр Беленов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шунин в 21 матче пропустил 23 гола и семь раз сыграл «на ноль». Соглашение вратаря с командой истекает в 2024 году.