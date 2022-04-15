Вдова Льва Яшина лично поздравила Антона Шунина с сотым «сухим» матчем в карьере

Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, поздравила голкипера бело-голубых Антона Шунина с сотым «сухим» матчем в карьере. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.
Церемония состоялась перед игрой 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат», которая проходит на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина».
Благодаря этому достижению Шунин вошёл в клуб Льва Яшина, в котором числятся вратари, проведшие не менее 100 игр «на ноль». Из действующих голкиперов в клуб входят вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и вратарь «Уфы» Александр Беленов.
В нынешнем сезоне чемпионата России Шунин в 21 матче пропустил 23 гола и семь раз сыграл «на ноль». Соглашение вратаря с командой истекает в 2024 году.
- 15 апреля 2022
-
21:34
-
21:24
-
21:21
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:35
-
20:19
-
20:04
-
19:56
-
19:47
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:06
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
17:09
-
16:57
-
16:56