Талалаев: надо встряхивать «Ахмат». Череда без побед очень давит на ребят
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился выводами после матча, проигранного московскому «Динамо» (0:2) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Первый гол пропустили в результате аута. Это третья голевая комбинация после аута на нашей половине поля. А кто-то говорит, что у нас стандарты не идут. Мы здорово разыгрываем, особенно ауты (смеётся). Знали, что «Динамо» — одна из лучших команд по высоким отборам, поэтому в первом тайме упростили игру.
После перерыва стали играть в более созидательный футбол, за что и поплатились. Надо встряхивать команду. Череда без побед очень давит на ребят с психологической точки зрения», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
«Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции чемпионата России.
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