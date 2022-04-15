«Интер» обыграл «Специю» и возглавил турнирную таблицу Серии А
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Сегодня, 15 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Италии на стадионе «Альберто Пикко» в Специи местная команда играла с «Интером». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.
На 31-й минуте Марсело Брозович после паса Данило Д'Амброзио открыл счёт в игре. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес укрепил преимущество гостей. За две минуты до конца основного времени полузащитник Джулио Маджоре сократил разницу в счёте. На 94-й минуте Алексис Санчес установил итоговый результат в игре — 3:1.
«Интер» набрал 69 очков и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А первое место. «Милан» с 68 очками идёт вторым. У «Наполи», находящегося на третьем месте, — 66 очков. «Интер» является действующим победителем турнира.
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