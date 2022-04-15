Неманья Матич заявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» по истечении сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что покинет команду по истечении сезона.

«Поразмыслив, я принял решение покинуть команду. Я поставил в курс дела тренера, руководство и моих одноклубников. Для меня было большой честью выступать за манкунианцев. Спасибо болельщикам за вашу постоянную поддержку. До конца сезона я буду полностью отдаваться игре», – написал Матич в своих социальных сетях.

Действующее соглашение 33-летнего серба с «красными дьяволами» рассчитано до 2023 года, однако в клубе не планируют дожидаться окончания срока договора. В нынешнем сезоне опорный хавбек принял участие в 26 играх за «Манчестер Юнайтед», отметившись двумя голевыми передачами.



31 июля 2017 года было объявлено о переходе Матича в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси». Тогда сербский полузащитник подписал с клубом трёхлетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6 млн.