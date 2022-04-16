Зинченко: тренироваться непросто, я всё ещё думаю об Украине

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как ему даются тренировки в нынешнее время.



«Я всё ещё думаю об Украине и наших людях, поэтому тренироваться тоже непросто. Но футбол — это моя жизнь и это то, чем я наслаждаюсь больше всего, поэтому я стараюсь сосредоточиться на нём, когда играю.



Сделать это непросто и поначалу было почти невозможно, но сейчас я приспосабливаюсь. Но я не могу вам сказать, что в то же время я не думаю об Украине», — приводит слова Зинченко The Guardian.

25-летний Зинченко выступает за английскую команду с 2016 года, перейдя из «Уфы». В 18 матчах нынешнего сезона украинский футболист отдал две результативные передачи. Соглашение Зинченко и «Манчестер Сити» истекает в 2024 году.