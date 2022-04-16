«Интер» готов продлить контракт с защитником Д'Амброзио

Защитник миланского «Интера» Данило Д'Амброзио, вероятнее всего, продлит контракт с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По словам источника, «нерадзурри» готовы продлить контракт с итальянцем до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Серии А Д'Амброзио провёл 16 игр, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В начале 2014 года Д’Амброзио перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. 2 февраля в матче с «Ювентусом» Данило дебютировал за новый клуб. Первые голы за «Интер» Д’Амброзио забил в матчах Лиги Европы с исландским «Стьярнаном», азербайджанским «Карабахом» и украинским «Днепром». 20 февраля 2016 года в матче с «Сампдорией» он забил первый гол за «Интер».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данило Д'Амброзио в € 3,5 млн.
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