«Интер» готов продлить контракт с защитником Д'Амброзио

Защитник миланского «Интера» Данило Д'Амброзио, вероятнее всего, продлит контракт с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По словам источника, «нерадзурри» готовы продлить контракт с итальянцем до лета 2023 года.



В нынешнем сезоне Серии А Д'Амброзио провёл 16 игр, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В начале 2014 года Д’Амброзио перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. 2 февраля в матче с «Ювентусом» Данило дебютировал за новый клуб. Первые голы за «Интер» Д’Амброзио забил в матчах Лиги Европы с исландским «Стьярнаном», азербайджанским «Карабахом» и украинским «Днепром». 20 февраля 2016 года в матче с «Сампдорией» он забил первый гол за «Интер».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данило Д'Амброзио в € 3,5 млн.