Защитник «Интера» Шкриньяр: игра с «Ювентусом» помогла нам со всех точек зрения
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал победу в матче 33-го тура Серии А против «Специи» (3:1).
«Мы должны продолжать то, что мы делаем сейчас. Сегодня мы усложнили себе жизнь, но всё-таки сумели добиться победы. Я рад, что наша работа приводит к результату. Мы не должны сдаваться. Будем бороться до конца. Игра с «Ювентусом» помогла нам со всех точек зрения. Теперь мы продолжаем побеждать. Я счастлив, когда команда выигрывает», — цитирует Шкриньяра CalcioNews24 со сслыкой на Sky Sports.
После 32-х матчей «Интер» занимает второе место в турнирной таблице. На счету команды 69 очков. На первой позиции находится «Милан», который сыграл на один матч больше в Серии А. В активе «россонери» 71 балл.
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