Нападающий «Байера» Сердар Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства, назначенную на 11 апреля. Теперь процесс может затянуться до осени 2022 года.



«Была назначена дата проведения теста, представители ответчика сообщили, что он не сможет подъехать из-за загруженного игрового графика, и эксперт из Центра судебной экспертизы принял решение вернуть дело в суд. Дальше дело продолжит судья в соответствии с имеющимися доказательствами.



Конечно, дело может осложниться в связи с последними событиями, но у нас с Ираном, гражданином которого является Сердар, есть соглашение об исполнении решения, главное сейчас – получить решение суда, тогда будем исходить из имеющегося законодательства и текущей ситуации», — цитирует адвоката бывшей девушки футболиста Андрея Дмитриева «Петербургский дневник».



Напомним, по словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребёнок. После этого девушка якобы пыталась договориться с нападающим «Байера», но он отказывается признавать отцовство.

Новость по теме Сердар Азмун приедет в Санкт-Петербург на экспертизу для установления отцовства