«Уфа» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Уфа» — ЦСКА. Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Иван Абросимов (Санкт-Петербург).
Московский ЦСКА набрал 43 очка в 24 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
11:10
-
11:02
-
10:49
-
10:48
-
10:30
-
10:26
-
10:06
-
09:58
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:12
-
08:57
-
08:09
-
07:28
-
07:25
-
06:41
-
06:22
-
06:07
-
05:58
-
05:28
-
04:56
-
04:00
-
03:39
-
03:25
-
03:21
-
02:59
-
02:54
-
02:34
-
02:31
-
02:13
-
02:07
-
01:53
-
01:40
Партнерский контент