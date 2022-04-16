«Уфа» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Уфа» — ЦСКА. Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Иван Абросимов (Санкт-Петербург).



Московский ЦСКА набрал 43 очка в 24 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).