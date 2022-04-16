«Спартак» выйдет на матч с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

«Спартак» выйдет на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» в лимитированной коллекции игровых маек, сообщает пресс-служба красно-белых. Фамилии нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям. После матча с «Рубином» все майки будут переданы в фонд Артёма Реброва и выставлены на благотворительный аукцион. Игра состоится сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Этой весной фонду Артёма Реброва «Своими глазами» исполняется 4 года. За это время была проведена колоссальная работа. Сотрудничество с офтальмологическими клиниками позволило десяткам детей обрести возможность гораздо лучше видеть мир своими глазами.
Команда фонда ежегодно выезжала с подарками в широкопрофильные детские дома и интернаты для слабовидящих, чтобы устроить детям праздник и подарить возможность общения с кумирами. Игроки «Спартака» всегда помогали фонду и финансово, и личным участием в благотворительных поездках», — говорится в сообщении пресс-службы.
- 16 апреля 2022
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