Колосков: «Зенит» обязан побеждать «Урал». У петербуржцев одна цель — чемпионство

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Встреча состоится сегодня, 16 апреля, в 16:30 мск.



«Конечно же, Зенит» обязан побеждать в этом матче. С учётом его состава, превосходящего по мастерству «Урал». Но это не значит, что «Урал» беспомощная команда. Они тоже умеют играть в футбол. «Зенит» явный фаворит.



Будет ли давить на «Зенит» вчерашняя победа «Динамо»? У каждой команды своя цель. У «Зенита» она одна — чемпионство. Поэтому петербуржцам просто нужно забирать свои очки и всё. Всё остальное интересует во вторую очередь. Это ведь спорт. Задача на каждый матч: только побеждать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.