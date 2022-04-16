«Уфа» — ЦСКА: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и ЦСКА на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — ЦСКА.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Касинтура.
Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Ортис.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи.
Запасные: Тороп, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Магнуссон, Яковлев, Заболотный.
Московский ЦСКА набрал 43 очка в 24 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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