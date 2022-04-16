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Тренер «Сент-Этьена» попросил своих футболистов-мусульман не поститься в Рамадан

Тренер «Сент-Этьена» попросил своих футболистов-мусульман не поститься в Рамадан
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Тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра обратился к своим футболистам-мусульманам с просьбой не поститься в Рамадан, сообщает L'Equipe.

«Сент-Этьен» после 31 матча занимает 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 — зона стыковых матчей. По информации источника, после поражения в матче с «Лорьяном» (2:6) Дюпра решил изменить подход к игрокам. В личных беседах тренер попросил игроков-мусульман «Сент-Этьена» не соблюдать пост в Рамадан, чтобы команда осталась в турнире. Напомним, во время поста не разрешается пить и есть от восхода до заката, однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

В следующем туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» сыграет с «Брестом». Встреча пройдёт сегодня, 16 апреля. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71).

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