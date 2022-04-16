Канчельскис — о матче «Зенита»: шансик у «Урала» есть, но очень маленький
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал», который состоится сегодня, 16 апреля.
«Все прекрасно понимают, что на пятках сидит «Динамо». Вчера они выиграли. Сегодня нужна только победа. С «Уралом» будет сложно, но думаю, будет победа «Зенита»! Вряд ли петербуржцы потеряют очки. Однако всё может случиться, это футбол.
Шансик есть у «Урала», но очень маленький. Им некуда деваться. Каждая игра как кубковая. Настрой у «Урала» будет сумасшедший. Против «Зенита» никого настраивать не надо. Это лидер! Каждый футболист захочет проявить себя», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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