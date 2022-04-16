Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Урал»: Алип и Сергеев — в стартовом составе, Вендел и Дзюба — в запасе

«Зенит» — «Урал»: Алип и Сергеев — в стартовом составе, Вендел и Дзюба — в запасе
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Зенит» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал». Команды определились со стартовыми составами.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Круговой, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Алберо, Сергеев.

«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).

ЦСКА бодается с аутсайдером. Будет очередной гол Агаларова? Онлайн тура РПЛ ЦСКА бодается с аутсайдером. Будет очередной гол Агаларова? Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022