Стал известен характер травмы Кучаева, из-за которой футболист не сыграет со «Спартаком»
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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев не попал в стартовый состав казанской команды на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
24-летний Константин Кучаев арендован «Рубином» у московского ЦСКА до конца сезона с возможностью выкупа. За новую команду полузащитник в шести матчах забил гол и отдал результативную передачу.
Встреча «Спартак» — «Рубин» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян. Помогать ему будут Андрей Гурбанов и Максим Перезва, судьи VAR — Кирилл Левников и Алексей Стипиди.
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