Аутсайдер Примеры «Алавес» обыграл «Райо Вальекано», прервав семиматчевую серию без побед

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу, счёт – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 64-й минуте отличился нападающий Хоселу, ему ассистировал Мануэль Гарсия. На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу.

Гол Хоселу:

Удаление Балиу:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Игнасио Алонсо Лопес. Резервный рефери – Карлос Перес Фернандес.



Отметим, что благодаря победе в матче с «Райо Вальекано» «Алавес» прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Испании.



После 31 сыгранного тура «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Алавес» (25) – на предпоследнем, 19-м месте.