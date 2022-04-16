Аутсайдер Примеры «Алавес» обыграл «Райо Вальекано», прервав семиматчевую серию без побед

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу, счёт – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 64-й минуте отличился нападающий Хоселу, ему ассистировал Мануэль Гарсия. На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Игнасио Алонсо Лопес. Резервный рефери – Карлос Перес Фернандес.
Отметим, что благодаря победе в матче с «Райо Вальекано» «Алавес» прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Испании.
После 31 сыгранного тура «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Алавес» (25) – на предпоследнем, 19-м месте.
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