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Аутсайдер Примеры «Алавес» обыграл «Райо Вальекано», прервав семиматчевую серию без побед

Аутсайдер Примеры «Алавес» обыграл «Райо Вальекано», прервав семиматчевую серию без побед
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу, счёт – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 64-й минуте отличился нападающий Хоселу, ему ассистировал Мануэль Гарсия. На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу.

Гол Хоселу:

Удаление Балиу:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Игнасио Алонсо Лопес. Резервный рефери – Карлос Перес Фернандес.

Отметим, что благодаря победе в матче с «Райо Вальекано» «Алавес» прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Испании.

После 31 сыгранного тура «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Алавес» (25) – на предпоследнем, 19-м месте.

Испания - Примера. 32-й тур
16 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Хоселу – 64'
Удаления: нет / Балиу – 88'
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