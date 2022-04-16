Мостовой: иностранцы приезжают в «Спартак» и отдыхают. Получил деньги — поехал, как обычно

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«На тему того, сколько ещё Ваноли проработает, говорить вообще не стоит. Мы видим, сколько в «Спартаке» перестановок. Тем более сейчас чего переживать: Европы нет, ничего нет, везде забанили. Руй Витория был — команда в Лиге Европы на первом месте была. Через день его убрали, поэтому какая разница? Иностранцы приезжают и отдыхают. Не понравился — уехал. Получил деньги и поехал. Как обычно. Нам 15 лет уже рассказывают, а смотришь — не поймёшь, во что играют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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