Паоло Ваноли высказался о травме Наиля Умярова

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал травму полузащитника команды Наиля Умярова. Он получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:1, а Умяров не смог доиграть до конца. Отметим, что москвичам пришлось отыгрываться.



«Умяров восстанавливался две-три недели, был готов играть. Нам нужно было дать ему время перед ЦСКА. Но получил травму. Завтра точно узнаем, что с ним», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).