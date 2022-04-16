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Паоло Ваноли высказался о травме Наиля Умярова

Паоло Ваноли высказался о травме Наиля Умярова
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал травму полузащитника команды Наиля Умярова. Он получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:1, а Умяров не смог доиграть до конца. Отметим, что москвичам пришлось отыгрываться.

«Умяров восстанавливался две-три недели, был готов играть. Нам нужно было дать ему время перед ЦСКА. Но получил травму. Завтра точно узнаем, что с ним», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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