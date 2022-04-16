Защитник «Рубина» Самошников: нельзя сказать, что «Спартак» — средняя команда

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:1.



Я думаю, в нашей команде каждый футболист — лидер. Разве то, что я — игрок сборной, делает меня сразу лидером? В коллективе никак не показываю, что я — игрок сборной. Такой же футболист, как и все в команде. «Спартак» — лидеры: у них хорошая команда, просто всем не везёт. Нельзя говорить, что они — средняя команда.

Мы — самая невезучая команда? В этом году везения меньше. Для ребят в нашей команде из «Спартака» — такой же матч. Сверхотношения не было: у нас все матчи настрой набирать очки. Боимся вылететь? Мы не думаем об этом. Мы стараемся набирать очки. Стараемся, чтобы как можно меньше было разговоров. Отношение к отъезду легионеров? Мы не первые, кто потеряли легионеров. Понятно, что мы наигрывали и готовились с ними ко второй части чемпионата. Да, обидно, но ничего не сделаешь. Никого предателями не считаю. Мы все нормально общались», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.