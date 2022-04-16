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Бывший тренер сборной Англии может возглавить одного из аутсайдеров АПЛ — «Бёрнли»

Бывший тренер сборной Англии может возглавить одного из аутсайдеров АПЛ — «Бёрнли»
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Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить «Бёрнли», сообщает Daily Mail.

По информации источника, специалист потребует большую зарплату у руководства «кларетовых». Кроме того, Эллардайс хочет, чтобы его контракт был продлён ещё на сезон, если «Бёрнли» избежит вылета из английской Премьер-лиги.

Напомним, вчера, 15 апреля, «Бёрнли» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера. 50-летний специалист возглавлял команду более девяти лет – это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги. Вместе с Дайчем в отставку был отправлен весь его штаб.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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