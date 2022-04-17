«Манчестер Сити» извинился перед «Ливерпулем» за поведение своих болельщиков

«Манчестер Сити» извинился перед «Ливерпулем» за поведение болельщиков во время полуфинального матча Кубка Англии. Во время матча «Ливерпуль» устроил минуту молчания в память о 33-й годовщине трагедии в Хиллсборо. Во время минуты молчания болельщики «Манчестер Сити» скандировали в поддержку своей команды.
«Манчестер Сити» крайне разочарован действиями некоторых болельщиков «Сити» во время минуты молчания перед сегодняшней игрой. Клуб приносит искренние извинения всем, кто связан с футбольным клубом «Ливерпуль», — приводит заявление клуба ESPN.
Напомним, давка перед полуфиналом Кубка Англии 1989 года между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» на стадионе «Хиллсборо» привела к гибели 97 болельщиков «Ливерпуля».
Сам матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 3:2.
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