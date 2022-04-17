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Болельщики «Ювентуса» призвали уволить Массимилиано Аллегри

Болельщики «Ювентуса» призвали уволить Массимилиано Аллегри
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Болельщики «Ювентуса» хотят отставки главного тренера команды Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia.

Болельщики туринского клуба остались недовольны ничьей «Ювентуса» в матче 33-го тура с «Болоньей» (1:1). В «твиттере» болельщики критиковали тренера и запустили хештег #AllegriOut.

Напомним, Аллегри возглавлял команды с 2014 по 2019 год и вместе с клубом завоевал 11 трофеев. В 2021 году специалист вновь вернулся на пост главного тренера клуба.

После 33 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 63 очка. «Болонья» с 38 очками находится на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (71).

В следующем матче «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии. Игра пройдёт 20 апреля.

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