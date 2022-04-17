Роналду получит крупную сумму в виде бонуса после хет-трика в ворота «Норвича»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получит бонус около € 1 млн после хет-трика в победном матче с «Норвичем» (3:1) в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.
По сведениям источника, Роналду активировал пункт о бонусах в контракте с «Манчестер Юнайтед» после того, как забил 21 гол в сезоне. Контракт Роналду включает бонус в размере € 905 000 за достижение в 20 голов плюс ещё € 120 000 за хет-трик.
Теперь Роналду будет получать по € 120 000 за каждый следующий гол, который он забьёт до конца этого сезона.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич», набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
10:07
-
09:53
-
09:49
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:23
-
06:26
-
05:58
-
05:31
-
04:27
-
03:24
-
03:19
-
03:00
-
03:00
-
02:38
-
02:32
-
02:00
-
01:47
-
01:23
-
01:17
-
00:48
-
00:26
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:23
-
23:20
-
23:13
-
23:11
Партнерский контент