Роналду получит крупную сумму в виде бонуса после хет-трика в ворота «Норвича»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получит бонус около € 1 млн после хет-трика в победном матче с «Норвичем» (3:1) в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

По сведениям источника, Роналду активировал пункт о бонусах в контракте с «Манчестер Юнайтед» после того, как забил 21 гол в сезоне. Контракт Роналду включает бонус в размере € 905 000 за достижение в 20 голов плюс ещё € 120 000 за хет-трик.

Теперь Роналду будет получать по € 120 000 за каждый следующий гол, который он забьёт до конца этого сезона.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич», набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.