Тер Штеген — о вылете «Барселоны» из ЛЕ: трудно подобрать слова. Мы должны подняться
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал вылет каталонской команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
«Трудно подобрать слова. Теперь мы должны подняться, и я уверен, что мы это сделаем», — написал тер Штеген на своей странице в социальных сетях.
14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Айнтрахт». Гости одержали победу – 3:2. Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал».
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