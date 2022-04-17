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Кан — о возможном переходе Холанда в «Баварию»: финансовые запросы — за гранью воображения

Кан — о возможном переходе Холанда в «Баварию»: финансовые запросы — за гранью воображения
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб.

«Не думаю, что мы хорошо справлялись бы со своей работой, если бы не рассматривали кандидатуру такого молодого и яркого нападающего. Холанд — отличный форвард и очень интересный игрок на будущее. Но финансовые запросы — за гранью нашего воображения», — приводит слова Кана Sport1.de.

Напомним, Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

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