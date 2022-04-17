Кан высказался о работе главного тренера «Баварии» Нагельсмана
Поделиться
Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о работе Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера мюнхенского клуба.
«Мы хотим подчеркнуть, что полностью уверены в Нагельсмане и хотим продолжать с ним этот путь. Он знает, что важно для нас — это развитие молодых футболистов. Это видно на примере Мусиалы. Юлиан смог привести в форму Зане. Это то, чего мы от него ожидаем. Конечно, мы хотим укрепить свою команду. Мы знали, что Юлиан — молодой специалист. Это то, чего мы хотели. Знали, что, возможно, будут какие-то проблемы, но это часть работы», — приводит слова Кана Sport1.de.
Напомним, Нагельсман возглавил «Баварию» летом прошлого года. Ранее специалист работал в клубах «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:15
-
14:05
-
13:58
-
13:58
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:31
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:32
-
12:19
-
12:19
-
12:14
-
12:04
-
11:51
-
11:49
-
11:44
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:22
-
11:17
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:36
Партнерский контент