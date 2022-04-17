Кан высказался о работе главного тренера «Баварии» Нагельсмана

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о работе Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера мюнхенского клуба.



«Мы хотим подчеркнуть, что полностью уверены в Нагельсмане и хотим продолжать с ним этот путь. Он знает, что важно для нас — это развитие молодых футболистов. Это видно на примере Мусиалы. Юлиан смог привести в форму Зане. Это то, чего мы от него ожидаем. Конечно, мы хотим укрепить свою команду. Мы знали, что Юлиан — молодой специалист. Это то, чего мы хотели. Знали, что, возможно, будут какие-то проблемы, но это часть работы», — приводит слова Кана Sport1.de.

Напомним, Нагельсман возглавил «Баварию» летом прошлого года. Ранее специалист работал в клубах «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».