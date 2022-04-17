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Два удаления и дубль Изидора — в видеообзоре матча «Сочи» — «Локомотив»

Два удаления и дубль Изидора — в видеообзоре матча «Сочи» — «Локомотив»
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Сегодня, 17 апреля, «Сочи» сыграл с «Локомотивом». Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился вничью — 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. На 37-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. На 44-й защитник хозяев Родригао вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте форвард московской команды Изидор оформил дубль.

На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.

«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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