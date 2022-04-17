Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голы Сарвели и Глушенкова — в видеообзоре матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

Голы Сарвели и Глушенкова — в видеообзоре матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» встречались с «Краснодаром». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл Владислав Сарвели с передачи Антона Зиньковского. На 53-й минуте Максим Глушенков с паса Дениса Якубы установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его помощниками выступили Валентин Мурашов и Наиль Сайфетдинов.

«Крылья Советов» с 38 очками находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (39) — пятый. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (55).

Новость по теме
«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» благодаря голам Сарвели и Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022