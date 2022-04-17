Терюшков: думаю, «Химки» выполнят задачу на сезон и останутся в РПЛ. Мы на правильном пути

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах подмосковной команды сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.

«Химки» не проигрывают пять матчей. Команда на правильном пути? Безусловно. Мы начали выходить из затяжного кризиса, в котором оказались после осенней части чемпионата. Сейчас мы спокойно из неё выходим. Думаю, что у нас всё получится, задачу на сезон выполним — останемся в Премьер Лиге. Пока не хочется загадывать. Впереди ещё будет игра с прямым конкурентом — «Уфой». Надеюсь, что покажем и проявим себя в играх с «Зенитом» и «Спартаком». Но это всё в будущем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 туров «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.