Болельщики «Барселоны» проведут митинг против руководства клуба из-за фанатов «Айнтрахта»
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Фанаты «Барселоны» остались недовольны значительным присутствием болельщиков «Айнтрахта» (3:4 общ.) на «Камп Ноу» на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.
Как сообщает Catalunya Radio, PB Nostra Ensenya, одна из групп фанатов сине-гранатовых, собирается провести митинг против руководства клуба перед матчем 32-го тура Примеры с «Кадисом», который состоится завтра, 18 апреля. Отмечается, что болельщики вменяют в вину руководству угрозу «физической неприкосновенности» фанатов.
Напомним, в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.
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