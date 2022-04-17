Президент «Баварии» рассказал о переговорах с Левандовским по продлению контракта
Поделиться
Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ходе переговоров с нападающим команды Робертом Левандовским по поводу продления контракта.
«Разговор с Левандовским состоялся. Запланирована вторая встреча. Переговоры будут продолжены», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в услугах Левандовского заинтересована «Барселона». Каталонский клуб оценивает возможный переход 33-летнего польского футболиста в € 30 млн.
Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне польский форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Левандовски выступал в составе дортмундской «Боруссии».
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:43
-
21:34
-
21:23
-
21:20
-
21:20
-
21:15
-
21:15
-
20:59
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
20:32
Партнерский контент