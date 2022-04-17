Президент «Баварии» рассказал о переговорах с Левандовским по продлению контракта

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ходе переговоров с нападающим команды Робертом Левандовским по поводу продления контракта.

«Разговор с Левандовским состоялся. Запланирована вторая встреча. Переговоры будут продолжены», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в услугах Левандовского заинтересована «Барселона». Каталонский клуб оценивает возможный переход 33-летнего польского футболиста в € 30 млн.



Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне польский форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Левандовски выступал в составе дортмундской «Боруссии».