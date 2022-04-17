Бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч может получить £ 15 млн после отправки в отставку
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Бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч может получить значительную компенсацию после отправки в отставку.
Как сообщает Daily Mail, специалист ведёт переговоры с клубом о выплате £ 15 млн (€ 18,15 млн) по контракту, который был рассчитан до 2025 года.
Напомним, 15 апреля «Бёрнли» объявил об увольнении Дайча с поста главного тренера. 50-летний специалист возглавлял команду более девяти лет – это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги. Вместе с Дайчем в отставку был отправлен весь его штаб.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 25 очков в 31 матче и занимает 18-е место в турнирной таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (74).
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