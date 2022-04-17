Грэм Сунесс — о контракте Погба: что для Поля важнее — подписчики или самоотдача на поле?

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о будущем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в его нынешнем клубе.

«Если «Манчестер Юнайтед» предлагает Погба новое соглашение, то лишь для того, чтобы отбить часть заплаченных за него 89 миллионов фунтов стерлингов. Сомневаюсь, что вам хотелось бы видеть его в своём клубе, учитывая его советников.



Все соперники «Манчестер Юнайтед» захотят, чтобы летом Поль остался в команде. Это само по себе о многом говорит. Иногда я задаю себе вопрос, что его больше интересует: подписчики в «Инстаграме» или самоотдача на футбольном поле.



Поль – спорная фигура. Перед тем как побить трансферный рекорд Британии, спрашивал ли «МЮ» совета у Фергюсона, ранее позволившего Погба уйти? Очевидно, опытом величайшего тренера в истории АПЛ никто не воспользовался», – приводит слова Сунесса Goal.