Ракитич: удаление Камавинги мне кажется очевидным. Судья сработал против «Севильи»

34-летний хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о домашней игре 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3), в которой хозяева вели с преимуществом в два мяча, но в итоге упустили даже ничью.
«Печальный результат. Если вы отпускаете «Реал» хоть на сантиметр, то исход будет плачевным. Мы провели отличный первый тайм и должны были решать исход встречи в свою пользу. Но, увы, так происходит не всегда.
«Севилья» сделала многое для победы, поэтому поражение при такой игре – это позор. Мы злы на самих себя.
Игра рукой защитника «Севильи» Диего Карлоса? Я не видел повтор, но во время матча мне показалось, что там всё в порядке.
Удаление Камавинги? Мне кажется это очевидным, но я не знаю, почему он остался на поле. Судья сработал против нас», — приводит слова Ракитича Marca.
Ракитич забил со штрафного в ворота «Реала».
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В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 39 матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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