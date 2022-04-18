Ракитич: удаление Камавинги мне кажется очевидным. Судья сработал против «Севильи»

34-летний хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о домашней игре 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3), в которой хозяева вели с преимуществом в два мяча, но в итоге упустили даже ничью.

«Печальный результат. Если вы отпускаете «Реал» хоть на сантиметр, то исход будет плачевным. Мы провели отличный первый тайм и должны были решать исход встречи в свою пользу. Но, увы, так происходит не всегда.

«Севилья» сделала многое для победы, поэтому поражение при такой игре – это позор. Мы злы на самих себя.

Игра рукой защитника «Севильи» Диего Карлоса? Я не видел повтор, но во время матча мне показалось, что там всё в порядке.

Удаление Камавинги? Мне кажется это очевидным, но я не знаю, почему он остался на поле. Судья сработал против нас», — приводит слова Ракитича Marca.

Ракитич забил со штрафного в ворота «Реала».

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В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 39 матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.