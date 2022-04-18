Куртуа: «Реал» верил в камбэк до конца

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал камбэк «Королевского клуба" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (3:2)

«Севилья» — команда, которая пропускает мало голов, и то, что мы забили им три гола во втором тайме — это очень показательно. Парни знали, что забитый гол вернёт нас в игру, и мы верили в это до конца. «Севилья» такой соперник, которого всегда трудно обыграть на его стадионе, и то, что «Реал» сделал это здесь, очень много значит. Во втором тайме мы больше прессинговали. В первом игра была не та, на которую рассчитывали, но затем у нас был отличный второй отрезок игры, где мы не хотели ничью 2:2 и победили», — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».