«Боруссия» опровергла сообщения о соглашении Холанда с «Ман Сити»

Себастьян Кель, глава отдела профессиональных игроков «Боруссии» Дортмунд, опроверг сообщения о том, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд согласился покинуть клуб и перейти в «Манчестер Сити».

«В контракте Эрлинга есть пункт о сумме отступных, и есть крайний срок его активации. На данный момент ни один клуб не выразил заинтересованность в активации этого пункта», — приводит слова Келя Marca cо ссылкой на Sky Sports Germany.

Напомним, по сообщениям ряда СМИ, «Манчестер Сити» близок к подписанию Холанда по окончании текущего сезона.

В контракте 21-летнего футболиста, который действует до 2024 года, есть пункт о сумме отступных в € 75 млн, за которые клуб позволит ему уйти этим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 20 матчей, забил 18 голов и отдал семь голевых передач.