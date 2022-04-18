«Боруссия» опровергла сообщения о соглашении Холанда с «Ман Сити»

Себастьян Кель, глава отдела профессиональных игроков «Боруссии» Дортмунд, опроверг сообщения о том, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд согласился покинуть клуб и перейти в «Манчестер Сити».
«В контракте Эрлинга есть пункт о сумме отступных, и есть крайний срок его активации. На данный момент ни один клуб не выразил заинтересованность в активации этого пункта», — приводит слова Келя Marca cо ссылкой на Sky Sports Germany.
Напомним, по сообщениям ряда СМИ, «Манчестер Сити» близок к подписанию Холанда по окончании текущего сезона.
В контракте 21-летнего футболиста, который действует до 2024 года, есть пункт о сумме отступных в € 75 млн, за которые клуб позволит ему уйти этим летом.
В текущем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 20 матчей, забил 18 голов и отдал семь голевых передач.
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