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Юмтити разозлился на ребёнка, потрогавшего его Ferrari

Юмтити разозлился на ребёнка, потрогавшего его Ferrari
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в скандальную историю рядом с тренировочным центром каталонского клуба, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Игрок пытался уехать после тренировки, когда внезапно перед ним выросла целая толпа жаждущих получить автограф поклонников клуба. Юмтити не был против осчастливить страждущих, и через окно водительской двери своего Ferrari начал раздавать автографы.

Пока француз был занят, ребёнок попытался привлечь его внимание, постучав в окно пассажирской двери автомобиля. Этот момент не на шутку разозлил защитника, который сказал, чтоб мальчик сохранял спокойствие и не смел трогать его машину. «Не трогай машину, я и так тебя вижу», — раздраженно воскликнул игрок.

После этого инцидента футболист прекратил автограф-сессию, покинув спорткомплекс, а ребёнок остался без автографа.

Источник сообщает, что видео инцидента сразу попало в сеть и реакция поклонников не заставила себя ждать. Многие посоветовали Юмтити быть добрее, учитывая размер зарплаты, которую «Барселона» платит ему за то, что он не выходит на поле. Фанаты подчеркнули, что необходимо уважать болельщиков, особенно самых маленьких.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Самуэль Юмтити сыграл за «Барселону» лишь одну игру.

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